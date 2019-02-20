موعد مباراة الهلال واتحاد جدة والقنوات الناقلة في الدوري السعودي (الكلاسيكو)

يستضيف اتحاد جدة، نظيره الهلال، في لقاء ناري على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الواحدة والعشرين من مباريات الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان).

ويأمل الاتحاد في أن يُحقق الفوز وذلك من أجل الهروب من مراكز الهبوط في جدول الترتيب، بينما يرغب الهلال في تحقيق الفوز وذلك للاستمرار في الانفراد بصدارة الدوري.

وتُقام مباراة الاتحاد والهلال غدًا في تمام الساعة الـ8:25 مساءً بتوقيت المملكة، حيث يحتضن ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة اللقاء.

وكان نادي الاتحاد تعادل في الجولة العشرين من بطولة الدوري مع نادي الرائد بهدف لكل فريق، بينما فاز الهلال على نادي القادسية برباعية مقابل هدف.

ويذكر أن لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد كان أبدى غضبه الشديد من الأداء التحكيمي في مباراتي الاتحاد أمام التعاون والرائد، ليتقدم بخطاب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك من أجل الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي بداية من حكم الساحة وحتى حكم الـVAR نظرًا لأن وضع الاتحاد لا يحتمل أي أخطاء تحكيمية خلال الفترة المقبلة، كون الاتحاد يصارع على النجاة من الهبوط.

وكانت نتيجة مباراة الهلال والاتحاد في الدور الأول انتهت بفوز أزرق العاصمة على العميد بثلاثية مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأمير” فيصل بن فهد” الملز” في الرياض.

سجل ثلاثية الهلال كل من” محمد كنو وبافيتيمبي جوميز وكارلوس إدواردو”، بينما سجل هدف نادي الاتحاد اللاعب الصربي ألكسندر بيزيتش.