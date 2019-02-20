لقاء الرئيس السيسي ووزير الرياضة برئيس الكاف

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص الدولة على توفير جميع المتطلبات لنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي ستستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل، على كافة المستويات التنظيمية والإدارية واللوجستية.

جاءت تصريحات السيسي خلال لقائه رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد على حرص الحكومة على توفير شتى سبل الدعم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مقره بالقاهرة، ليتمكن من مزاولة مهامه على أكمل وجه.

من جانبه، أهدى أحمد أحمد شعار "الكاف" إلى الرئيس السيسي، مشيداً بدور مصر التاريخي كإحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي تكلل باستضافتها لمقر الاتحاد بالقاهرة، وهو الأمر الذي يعد امتداداً للموقع المصري الريادي في أفريقيا على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تلك الرياضية.

وأضاف السفير بسام أن رئيس "الكاف" أعرب كذلك عن تقديره لكافة التسهيلات والتجهيزات التي توفرها مصر لمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤكداً ثقته في نجاح مصر على جميع الأصعدة في استضافة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.