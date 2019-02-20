معسكر لبيراميدز خلال مارس بناء على طلب دياز

قام المدير الفني لنادي بيراميدز الأرجنتيني رامون دياز، بطلب إقامة معسكر تدريبي خلال مارس/آذار المقبل ليكون بمثابة فترة إعداد للفريق.

ويخوض بيراميدز مباراة المقاولون، الأحد المقبل في الجولة الـ24 للدوري، ثم يلعب ضد الأهلي يوم 28 فبراير/شباط الجاري، في ثمن نهائي كأس مصر.

ولن يخوض بيراميدز، أي مباريات خلال مارس المقبل بعد أن تم تأجيل لقاء الأهلي بالجولة الـ25 من الدوري إلى يوم 18 أبريل المقبل.

كان بيراميدز، قد تلقى الهزيمة الثانية ببطولة الدوري المصري أمس الثلاثاء على يد الجونة (2-1 بعد أن خسر أمام الإسماعيلي بثنائية نظيفة.

وتولى دياز مهمة قيادة بيراميدز خلفاً لحسام حسن ، وفاز الفريق على سموحة برباعية نظيفة ثم خسر أمام الجونة بنتيجة 2-1.