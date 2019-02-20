تذاكر مباريات أمم إفريقيا المقامة بمصر ستكون بالحجز الإلكتروني

صرح وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، عن طفرة كبيرة ستشهدها 6 ملاعب على خلفية استضافة مصر بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019.

وشدد صبحي، على أن الملاعب المختارة لإقامة مباريات البطولة سيتم تطويرها وفقاً لتقنيات حديثة.

وقال صبحي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن دخول الجماهير لمباريات بطولة إفريقيا سيكون بالحجز الإلكتروني والبطاقات الممغنطة وأرقام للمقاعد إلى جانب البوابات الإلكترونية وتزويد الملاعب بالكاميرات الحديثة مثل ملاعب أوروبا.

وأكمل وزير الرياضة، أن تنظيم بطولة بهذا الحجم هو تحد كبير لمصر، إذ أن الإعداد لها يستغرق عامين على أقل تقدير ونحن نستعد لها في 3 أشهر فقط.

وحظيت مصر بشرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية للمرة الخامسة في شهر كانون ثان / يناير الماضي، متفوقة على جنوب أفريقيا، حيث حصلت على 16 صوتًا مقابل صوتا واحدا لمنافستها.

وجاء ذلك الاختيار بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سحب استضافة المسابقة من الكاميرون، التي من المقرر أن تستضيف النسخة التالية للبطولة عام 2021، بسبب عدم جاهزيتها.

يذكر أن البطولة ستقام خلال الفترة من 21 يونيو القادم حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة العريقة.