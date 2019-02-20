الكاف ينقذ الاتحاد المصري وبيراميدز من ازمة

استقبل اتحاد الكرة المصري، اليوم الأربعاء، تقريرًا من نظيره الإفريقي، يشير إلى عدم حاجة ملعب الدفاع الجوي للإغلاق، قبل بطولة إفريقيا 2019.
وكان إغلاق الملعب سيضع اتحاد الكرة وبيراميدز في ورطة، حيث يخوض الأخير مبارياته عليه، لكن تقرير الكاف أنهى الأزمة.
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في مصر بمشاركة 24 منتخبًا، قد أخرجت ملعب السلام من قائمة الملاعب المستضيفة للمنافسات، وأدخلت الدفاع الجوي بدلًا منه.
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