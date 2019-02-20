ساري يوضح مدة مستقبله في تولي تشيلسي

صرح المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي الإيطالي ماوريسيو ساري أنه عليه مواصلة عمله كمدرب للبلوز بغض النظر عن الأنباء التي تتحدث عن احتمالية إقالته.

تشيلسي تحت قيادة ساري يعاني خلال الفترة الأخيرة من تراجع نتائج الفريق حيث خسر بسداسية دون رد أمام مانشستر سيتي ثم خرج من دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر يونايتد.

وخلال تصريحات نقلتها ديلي ميل قال ساري: "عليّ ممارسة عملي كمدير فني للفريق، وإلا فإنني لن أستطيع العمل ، لست متأكدًا من استمراري مع الفريق".

وأكمل ساري: "كما تعلمون فليس الأمر سهلًا وليس لدينا وقت، نحاول حل مشاكلنا، لم أتحدث مع أي مسئول بالنادي حتى الآن".

وواصل: "ليس الأمر سهلاً لأننا لا نملك الوقت، نلعب كل ثلاثة أيام، علي التأكد من أننا قادرون على التحسن وتقديم الأفضل".

ساري تولى مسئولية تدريب تشيلسي بداية من الموسم الحالي بعد مشوار جيد مع نابولي في الدوري الإيطالي الموسم الماضي حيث احتل وصافة الكالتشيو بعد مزاحمة يوفنتوس على لقب الدوري.

جدير بالذكر أن بعض التقارير الإنجليزية ربطت ساري بالرحيل عن تشيلسي مع وضع زين الدين زيدان وفرانك لامبارد كحلول بديلة لتعويض رحيل المدرب الإيطالي.