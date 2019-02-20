تشكيل الأهلي أمام الداخلية.. «أجاى والشحات» في الهجوم

أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي تشكبل فريقه في مواجهة الداخلية المقرر انطلاقها بعد قليل علي ملعب بتروسبورت والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 23 من بطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع : ايمن اشرف، سعد سمير ، علي معلول ومحمد هاني

الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، جيرالدو

الهجوم : حسين الشحات واجاي

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-

شريف إكرامي – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد حمودي – مروان محسن – أحمد الشيخ – كريم وليد “نيدفيد”.

فيما تم استبعاد كلا من علي لطفي وصلاح محسن من قائمة المباراة.

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