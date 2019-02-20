شكرا لقرائتكم جماهير الأهلى تحتفل فى بتروسبورت بتعادل الزمالك وطلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت جماهير الأهلى المتواجدة بملعب بتروسبورت بالتعادل الايجابى الذى انتهت اليه أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش بهدفين لكل منهما. ويلتقى النادي الأهلى نظيره الداخلية بحثًا عن تقليص الفارق مع الزمالك وبيراميدز بعدما سقط الأول فى التعادل مع الجيش وخسارة الثاني أمام الجونة. وظلت الجماهير تهتف وترفع أصوات الانتصار قبل انطلاق مباراة المارد الأحمر فى الدورى.

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