شكرا لقرائتكم أهداف وملخص مباراة الزمالك وطلائع الجيش "2 - 2" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الزمالك مع طلائع الجيش، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز، تقدم أوباما بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 25 وأضاف خالد بوطيب الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الدقيقة 30 ثم قلص أحمد سمير الفارق لطلائع الجيش بالهدف الأول فى الدقيقة 32 ثم عاد وسجل الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 87. بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده للنقطة 52 ويحتل المركز الأول فى جدول ترتيب بطولة الدورى فيما رفع طلائع الجيش رصيده لـ26 نقطة ويحتل المركز التاسع.

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