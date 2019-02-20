" جابر وبحبح " يقودان هجوم الداخلية أمام الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الأهلي بعد قليل، والتي تأتي في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الداخلية كلا من :- محمد صبحي – أحمد أوكا – رشاد فاروق – إبراهيم أبو اليزيد – إسلام جابر – أحمد عبد الموجود "بحبح" – محمود شديد – أحمد رفاعي – ايشا اينوسا – حجاج عويس – كيفين موهيري. ويجلس علي دكة البدلاء :- كريم خميس – محمود ربيع القط – محمد جمال – حسام باولو – محمود حمدي – سمير فكري – أحمد جودة.

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