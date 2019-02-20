شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام محارب يتغلب على أحزانه ويدعم الأهلى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب إسلام محارب صانع العاب الأهلى على أحزانه بعد وفاه ابنة عمه، وظهر اللاعب فى مران مستبعدين الفريق عن مواجهة الداخلية اليوم الأربعاء، ويواصل إسلام محارب استعداداته تمهيداً للعودة للأهلى فى مواجهة الجونة المقرر اقامتها الأحد المقبل فى بطولة الدوري العام.
ويواجه الأهلى الداخلية مساء اليوم الأربعاء فى الجولة الـ23 من منافسات الدورى الممتاز فى غياب اسلام محارب بعد استبعاده من القائمة.
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