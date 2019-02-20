شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. الأهلي ينعي خالد توحيد في مواجهة الداخلية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينعي مسئولو النادي الأهلي الكاتب الصحفي خالد توحيد رئيس قناة النادي، الذي توفي أول امس اثر ازمة قلبية مفاجئة. وخصص مسئولو الأهلي لافته كبيرة مدون عليها صورة الفقيد، تمهيدآ لظهورها قبيل مواجهة الداخلية مكتوب عليها وداعا خالد توحيد. ويواجه الأهلي الداخلية مساء اليوم الأربعاء علي ملعب بتروسبورت والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري العام.

خالد توحيد



خالد توحيد



خالد توحيد

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