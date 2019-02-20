المقاصة يُعلن طلبه من اتحاد الكرة تعديل موعد مباراتين له أحدهما مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، إنهم أرسلوا طلبًا إلى لجنة المسابقات يلتمس فيه تعديل مواعيد مبارياته في الأسبوعين القادمين؛ خاصة أن الفريق سيخوض 3 مباريات في 10 أيام.

وأوضح المقاصة ـ عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الأربعاء ـ أنه طلب تمديد المدة إلى 12 يومًا إذا كانت ظروف جدول المسابقة تسمح بالترحيل.

ومن المقرر أن يلتقي مصر المقاصة نظيره حرس الحدود يوم الجمعة المقبل 22 فبراير بينما سيُقابل الزمالك في مباراته الثانية يوم الأربعاءالموافق 27 فبراير

وأشار اللواء بكري سليم، إلى أن فريق المقاصة جاهز للعب في أي مواعيد تحددها لجنة المسابقات بدون أي ضغوط على اللجنة لمساعدتها في مهمتها الصعبة في هذه الظروف الاستثنائية.

وخلال بيانه عبر المقاصة عن دعمه للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، مشددًا على تقديره للجنة المسابقات برئاسة عامر حسين والدور الكبير الذي تلعبه في هذا الموسم الاستثنائي وضغط مباريات المسابقات المحلية في ظل تعديل موعد بطولات الأندية الأفريقية وتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية في يونيو المقبل.

وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي للمقاصة سبورت ، ان النادي يدعم الجبلاية في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية ، للخروج في صور تليق بسمعة الدولة المصرية .

وأتم بكري سليم، حديثه بالإشارة إلى أن المقاصة يُقدر الدور الذي تؤديه لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين لإنهاء الموسم الحالي المضغوط بنجاح بسبب مشاركات عدد كبير من الأندية المصرية في البطولات العربية والأفريقية وفي ظل انشغال الملاعب وإعدادها من الآن لاستضافة كأس الأمم الأفريقية.