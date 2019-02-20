الإسماعيلي دائم التفوق على أندية الجزائر

يترقب جماهير الإسماعيلي مباراة شباب قسنطينة الجزائرى، ومن المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات الدراويش والأندية الجزائرية كالتالى :

خاض الاسماعيلى 20 مباراة رسمية أمام الفرق الجزائرية بواقع “8” مباريات في بطولات إفريقيا أمام ثلاث أندية جزائرية ، حيث لعب أربع مباريات أمام شبيبة القبائل، ومباراتين أمام مولودية وهران، ومثلهم أمام مولودية قسطنطين.

دوري أبطال إفريقيا "4" مباريات والأندية أبطال الكأس مباراتين وكأس الاتحاد مباراتين ، حقق الاسماعيلى فوزين وثلاث تعادلات وثلاث هزائم وسجل "3" أهداف ، واستقبلت شباكه "4" أهداف وأحرز أهداف خالد القماش وياسر عزت ومحمد بركات

وخاض الفريق "12" مباراة في البطولات العربية أمام خمس أندية جزائرية ، حيث لعب أربع مباريات أمام اتحاد العاصمة ، ومباراتين أمام مولودية وهران ، ومثلهم أمام نصر حسين داى واهلى بوعريج وشباب بلوزداد وحقق الاسماعيلى الفوز في "4" مباريات وتعادل فى "8" مباريات ولم يخسر وان كان خسر أمام اهلى بوعريريج واتحاد العاصمة بركلات الترجيح ،حيث سجل "17"هدف ، واستقبلت شباكه "7" أهداف.

بدأ مشوار الدراويش من الدور السادس عشر من بطولة إبطال

إفريقيا للأندية أبطال الكأس عام 1986 عندما حل فريق مولودية وهران يوم الجمعة 25 يوليو ضيفا على الاسماعيلى بإستاد الإسماعيلية، وانتهت المباراة الأولى بالإسماعيلية بفوز الاسماعيلى بهدف مقابل لاشئ أحرزه خالد القماش وفى مباراة العودة استطاع الاسماعيلى أن يصعد الى دور الثمانية بعد التعادل السلبي بدون أهداف فى الجزائر.

المباريات بالتفصيل

أبطال الكاس 1986

دور الـ 16

الجمعه 25 يوليو 1986

الاسماعيلى 1– 0مولودية وهران

خالد القماش د 82

8 أغسطس 1986

مولودية وهران 0– 0الاسماعيلى

ابطال الدورى 1992

دور الـ 16

مولودية قسطنطين1 –0 الاسماعيلى

الاسماعيلى 1– 0 مولودية قسطنطين

ياسر عزت

فوز الاسماعيلى بضربات الجزاء (4 /2) سجل للاسماعيلى أدهم السلحدار و أيمن رجب و محمد صلاح ابو جريشه و محمد فكرى الصغير وأضاع خالد القماش

كأس الاتحاد 2000

النهائى

الاسماعيلى1 – 1شبيبة القبائل

بن دحمان د72 – محمد بركات

1 ديسمبر 2000

شبيبة القبائل 0–0 الاسماعيلى

دورى أبطال إفريقيا 2010

الاسماعيلى0 – 1شبيبة القبائل

شبيبة القبائل 1– 0الاسماعيلى

دورى ابطال العرب 2003/2004

الدور الأول

الاثنين 29 سبتمبر 2003

مولودية وهران 1-1 الاسماعيلي

محمد حمص د30

الجمعة 24 أكتوبر 2003

الاسماعيلي 6-2 مولودية وهران

جاباتي هدفين د6 و50 و عبد الرحمن تراوري هدفين د24 ود 45 وهدفين معاكس (ليبرى مرسال د46 وزيدان محمد د71- داود سفيان (هدفين) د56 و70

الدور الثاني

الخميس 25 ديسمبر 2003

الاسماعيلي 1-0 نصر حسين داى

محمد يونس د35

نصر حسين داى 0-0 الاسماعيلي

دورى ابطال العرب 2006/2007

الدور الثاني

الاحد 19 نوفمبر 2006

أهلي بوعريريج 0-0 الاسماعيلي

الاحد 26 نوفمبر 2006

الاسماعيلي 0-0 شباب برج أهلي بوعريريج

و فاز اهلى بوعريريج بضربات الجزاء الترجيحية 5-3 أقيمت المباراة باستاد المقاولون وسجل الاسماعيلي 3 ركلات ترجيحية بواسطة حسني عبد ربه وعبد الله السعيد ويوسف جمال، بينما أضاع له محمد حمص الركلة الرابعة التي ارتدت من القائم

دورى ابطال العرب 2008/2009

الدور الثاني

الثلاثاء 16 ديسمبر 2008

الاسماعيلي 3-1 اتحاد العاصمة

مهاب سعيد د8ود22 و مصطفي كريم د73- بلال دزيري د31

الاحد 28 ديسمبر 2008

اتحاد العاصمة 1-4 الاسماعيلي

بورحلي يسعد – مصطفي كريم د 43و عبد الله السعيد د46ود87 وعمر جمال د90

دورى ابطال العرب 2012/2013

الدورربع النهائي

الثلاثاء 12 فبراير 2013

شباب بلوزداد 1-1 الاسماعيلي

سليمانى اسلام د 57 – عمر جمال د 53

الاربعاء 27 فبراير 2013

الاسماعيلي 1-1 شباب بلوزداد

عمرو السولية د18 – سليمانى اسلام د 43

و فاز الاسماعيلي بضربات الجزاء الترجيحية 4-1

وسجل الاسماعيلي 4 ركلات ترجيحية بواسطة أحمد خيرى وعمرو السولية وسامح عبد الفضيل وجون انطوى

الدور قبل النهائي

الثلاثاء 12 مارس 2013

اتحاد العاصمة 0-0 الاسماعيلي

الثلاثاء 2 ابريل 2014

الاسماعيلي 0-0 اتحاد العاصمة

و فاز اتحاد العاصمة بضربات الجزاء الترجيحية 4-3

وسجل الاسماعيلي 3 ركلات ترجيحية بواسطة عمرو السولية وجون انطوى ومحمود متولى وأضاع أحمد خيرى وأيمن المحمدى