شاهد.. مباراة الأهلي ضد الداخلية في الدوري الممتاز

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الداخلية على ستاد بتروسبورت والتي تنطلق فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء فى الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدورى الممتاز.

ويتطلع الأهلى لاستمرار مسلسل الانتصارات وتحقيق الفوز السابع على التوالى من أجل تضييق الخناق على الزمالك المتصدر وبيراميدز صاحب المركز الثانى خاصة أن الفريق الأحمر حقق 6 انتصارات متتالية فى الدورى مع مدربه الأوروجويانى مارتن لاسارتى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة مع مديره الفنى لاسارتى ، وحقق الفريق الأحمر 13 انتصاراً و3 تعادلات و3 هزائم وسجل الفريق 29 هدفاً واستقبل 13 هدفاً من 19 مباراة وللفريق الأحمر 3 مؤجلات ضد الزمالك والإسماعيلى والمصرى.

ويحتل الداخلية بقيادة مديره الفنى علاء عبد العال المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة من 22 مباراة وفاز الفريق فى 4 لقاءات فقط وتعادل 10 مرات وخسر فى 8 مواجهات وسجل 26 هدفاً ولكنه

استقبل 31 هدفا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكل منهما فى الدور الأول للدورى ، وحقق الداخلية الفوز فى مباراتين فقط تحت قيادة علاء عبد العال فى شهرى فبراير ومارس 2014.

الأهلى استعد لهذه المواجهة بعد أن تجاوز آثار الهزيمة أمام سيمبا التنزانى بدورى أبطال أفريقيا خاصة بعد الفوز الأخير على الإنتاج بنتيجة 2-1 ، ومنح الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى لاعبيه راحة من التدريبات أمس الأول الأحد.. وخاض الفريق الأحمر تدريبات مكثفة على مدار اليومين الماضيين استعداداً لمواجهة الداخلية.

ويفتقد الأهلى خدمات نجمه رمضان صبحى صانع الألعاب بسبب الحصول على الإنذار الثالث، ويستعيد الأهلى خدمات الرباعى المصاب أحمد فتحى وأحمد حمودى ومروان محسن وصالح جمعة بجانب تأكد جاهزية الحارس محمد الشناوى إلا أن اللاعبين الخمسة

قد لا يشاركون فى لقاء الداخلية

لعدم الجاهزية.

واستقر لاسارتى على إشراك الأنجولى جيرالدو على حساب رمضان صبحى، كما أن الجهاز الفنى حذر مدافعيه بقوة من خطورة القناص حسام سلامة باولو هداف الداخلية كما شاهد لاسارتى مباراة الدور الأول بين الأهلى والداخلية والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ومن المنتظر أن يعتمد لاسارتى على تشكيلة تضم الحارس شريف إكرامى وأمامه الرباعى أيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى والتونسى على معلول فى خط الدفاع وعمرو السولية وهشام محمد وناصر ماهر فى خط الوسط وحسين الشحات «أحمد الشيخ» والأنجولى جيرالدو والنيجيرى جونيور أجاى فى خط الهجوم.

على صعيد متصل، يخوض الداخلية اختبارا مهما مع مدربه علاء عبد العال بحثا عن تحقيق مفاجأة أمام الأهلى وحصد الانتصار أو التعادل فى ظل بحث الفريق عن الهروب من صراع البقاء وضمان التواجد فى وسط جدول الترتيب.

ويعتمد الداخلية على تشكيلة تضم الحارس المخضرم محمد صبحى وأمامه الرباعى أحمد عبد الموجود وإبراهيم أبو اليزيد ومحمود شديد قناوى ومصطفى عبد الوهاب «كالوشا» للدفاع وأحمد بحبح وحجاج عويس والنيجيرى إيمانويل إيجيبتور للوسط وأحمد سعيد «أوكا» وإسلام جابر ومحمد سالم أو حسام سلامة «باولو» للهجوم.