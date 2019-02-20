نوير: لا يوجد فريق لديه الأفضلية.. ليفربول أقوياء

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أكد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني أنه لا يوجد فريق مفضل للتأهل بعد، وأن الكفة مازالت متساوية، بعد تعادل الفريق البافاري أمام ليفربول سلبيًا، على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ16 مندوري أبطال أوروبا.
وقال نوير في تصريحات صحفية " لا يوجد فريق لديه الأفضلية للتأهل بعد، الكفة متساوية، نحن بايرن ميونيخ أقوياء على أرضنا ولكن ليفربول قوي
وأضاف "لكنهم مازالوا فريق قوي، لا أرى أن أحد ضمن التأهل بعد، ولا أستطيع القول بأننا تأهلنا".
ويستعد بايرن ميونيخ لإستضافة ليفربول على ملعب "أليانز أرينا" ضمن مباراة الإياب في 13 مارس من الشهر المقبل.
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