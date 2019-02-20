كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يطلق صاروخًا نحو ريال مدريد ويهدد صفقته المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن يوفنتوس الإيطالي يخطط للحصول على خدمات إيدير ميليتاو مدافع بورتو البرتغالي في الفترة المقبلة.
وأشارت التقارير إلى أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس الإيطالي يدرس إمكانية وجود ثغرة للحصول على ميليتاو الذي يعتبر هدفا أيضا لريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي.
وأكدت التقارير أن بورتو حدد مبلغاً قدره 50 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مقابل الاستغناء عن خدماته وهو مبلغ أقل من المطلوب في ماتياس دي ليخت مدافع آياكس أمستردام الهولندي.
يذكر أن يوفنتوس كان قد تراجع عن حسم التعاقد مع دي ليخت بسبب ارتفاع المقابل المادي.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | يوفنتوس يطلق صاروخًا نحو ريال مدريد ويهدد صفقته المنتظرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.