رياضة | ريال مدريد يضع عينه على خليفة كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضع عينه على خليفة كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي ريال مدريد الإسباني عينيه على جواو فيليبي "جوتا"، مهاجم فريق بنفيكا البرتغالي الشاب البالغ من العمر 19 عاما، والذي لعب بالفعل مع فريق لشبونة الأول في الكأس، ويعتبر هو الخليفة لمواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو في كرة القدم البرتغالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" فقد فاز جوتا ببطولة أمم اوروبا لأقل من 17 عاما ضد أسبانيا بقيادة براهيم دياز الذي وقع لريال مدريد مؤخرا، كما كان أيضا بطل أوروبا تحت 19 سنة وكان أفضل لاعب وأفضل هداف في البطولة.

لقد وضعه ريال مدريد كهدف لاستمرار سياسة التعاقد مع اللاعبين الشباب حيث قدم ريال مدريد 18 مليون يورو للتعاقد مع الشباب البرتغالي الذي ينتهي عقده مع بنفيكا في عام 2022 ولديه بند فسخ عقد بقيمة 30 مليون يورو.

رفض بنفيكا التخلي عن اللاعب ويريد تمديد عقده، لكن اللاعب لا يرغب في توقيع عقد جديد لأنه يريد الذهاب إلى نادي كبير على المستوى الاوروبي، لذلك يعتبر ريال مدريد اليوم أفضل خيار بالنسبة له.

هدف بنفيكا الأن هو تجديد عقد اللعب ووضع قيمة فسخ عقد تقدر ب 120 مليون يورو، في شهر مايو القادم سيكون غوتا مع البرتغال في كأس العالم تحت 20 سنة في بولندا.

ستكون البرتغال مرشح كبير للفوز بالبطولة بجانب اسبانيا، وأراد ريال مدريد التوقع مع اللاعب قبل انفجاره وحتى دراسة إمكانية دفع مبلغ 30 مليون يورو للحصول على اللاعب ومن جانب اخر يواصل بنفيكا بذل الجهود لتجديد عقد اللاعب.