رياضة | رودريجو يتحدى سانتوس ويصر على الانتقال لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رودريجو يتحدى سانتوس ويصر على الانتقال لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي الشاب رودريجو جوس لا يستسلم لضغط ناديه سانتوس البرازيلي، وسيأتي إلى ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.

وعاد رودريجو إلى سانتوس بعد التوقف الدولي للكوبا اميريكا تحت 20 سنة وأسعد مدربه خورخي سامباولي بهدف، بداية رائعة لجوهرة ريال مدريد مع المدرب الأرجنتيني، والتي ستستمر في الأربعة أشهر الذي سيقضيها رودريجو في سانتوس.

وأشارت صحيفة "الأس" أن سانتوس يستمر في الضغط على رودريجو ليقوم بتمديد الأعارة حتى يناير 2020، ولكن القرار في يد اللاعب، البرازيلي يريد ان يبدأ مع ريال مدريد في يوليو، من اول يوم في الموسم التحضيري.

رودريجو يتطلع إلى ان يكرر خطة فينيسيوس جونيور، خاصة أن فلامينجو كان قد حاول أن يفعل مع فينيسيوس ما يحاول ان يفعله سانتوس مع رودريجو، لكن فينيسيوس صمم على الذهاب لـريال مدريد في الصيف.

سانتوس يحاول إقناع رودريجو ان يسأل ريال مدريد ان يقوموا بتمديد الأعارة وسامباولي طلب من الشاب ان "ينسى مدريد"، لكن ريال مدريد ينتظر اللاعب في يوليو.

الجدير بالذكر أن النادي الملكي قام بدفع 20 مليون يورو لسانتوس بالفعل في الصيف الماضي و سَيَدفَع 25 مليون يورو المتبقية عندما يصل الشاب إلى مدريد.