رياضة | بعد اقتراب رحيله عن ريال مدريد.. هؤلاء أبرز بدلاء مارسيلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اقتراب رحيله عن ريال مدريد.. هؤلاء أبرز بدلاء مارسيلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن مسيرة النجم البرازيلي مارسيلو مع ريال مدريد الإسباني على وشك الانتهاء، ولكن ليس بأي ثمن، لن يفرط الريال بالبرازيلي بأقل من 50 مليون يورو، لن ينسى الريال أن مارسيلو في يوم من الأيام كان أفضل ظهير ايسر في العالم واليوم أصبح بالفعل بديلا للشاب ريجيليون.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ABC" الإسبانية، فلذلك، صار اللاعب والنادي مستعدان للموافقة على وداع القائد الثاني وقد بدأ مدريد بالفعل في التحرك للعثور على بديل.

في القائمة المحتملة لتعويض مارسيلو تظهر عدة أسماء، بما في ذلك ماركوس ألونسو، الذي من الواضح هنالك مشاكل في تشيلسي مع المدرب ساري، أما جانيور فيربو (22 عاما) الاسباني من الدومينيكان في ريال بيتيس، فهو مدرج أيضا في القائمة، وهو واحد من اكتشافات هذا الموسم.

على الرغم من وجود العديد من الإصابات في مدريد إلا ان الفريق في حالة تأهب دائما، وقد دخل لاعب آخر على الرادار هو أليكس ساندرو، لاعب يوفنتوس، خاصة أن وصول مارسيلو للنادي الايطالي سيسهل رحيله.

وأخيرًا، يتعين على مدريد تقييم ما يريد أن يفعله مع ثيو هرنانديز وأشرف حكيمي، فالأول معار إلى ريال سوسييداد ولا يبدو أن لديه شيئ يقدمه يليق بمستوى لمدريد.

وبالنسبة لأشرف المنتقل على سبيل الإعارة الى بوروسيا دورتموند، فإن مستواه الجيد مع الفريق الألماني يفتح امام الريال الكثير من الخيارات مع امكانية اللاعب أن يلعب بالجهة اليسرى أيضا.