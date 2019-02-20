رياضة | اتحاد الكرة يوافق على تحمل تذاكر طيران أعضاء الصعيد والبحر الأحمر

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على تحمل تذاكر طيران عدد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بأندية جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

جاء ذلك بعد قيام أعضاء أندية الصعيد باستبدال تذاكر الطيران الخاصة بهم التي حجزوها لحضور الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للجبلاية، بناءًا على الموعد الذي أعلنه مجلس الجبلاية، سابقًا يومى 29 و30 مارس المقبل، قبل أن يتراجع المجلس ويعلن إقامة العمومية الطارئة في الموعد المحدد سلفًا في 23 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تتكفل الجبلاية، بقيمة تعديل تذاكر الطيران للأعضاء، كما قام بتحمل فاتورة حجز فنادق الإقامة لممثلى هذه الأندية للمبيت بها ليلة الجمعية العمومية من خزينة الاتحاد.

ويكتمل النصاب القانونى لاكتمال الاجتماع الطارئ بحضور 112 ناديًا شرط بنسبة 50% + 1، ويشترط للموافقة على التعديلات الجديدة، أن يوافق عليها 72 ناديًا، وهى تمثل نسبة ثلثى الأعضاء الحاضرين للجمعية العمومية.