رياضة | بيكيه يسخر من ريال مدريد بتصريح مثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه يسخر من ريال مدريد بتصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد مدافع برشلونة جيرارد بيكيه شكاوى ريال مدريد ضد التحكيم في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة الذي توج به البلاوجرانا على حساب الملكي، وأكد أن الريال "عادة" ما يفعل ذلك.



وقال بيكيه "شكاوى ريال مدريد ضد التحكيم؟ إنها موجودة في كرة السلة وفي كرة القدم...ثم يذهبون لواندا متروبوليتانو (معقل أتلتيكو مدريد) ويحدث ما يحدث وبعدها يسكتون قليلا".

وأضاف عقب تعادل فريقه أمام ليون الفرنسي (0-0) في ذهاب دور الـ16 بدور الأبطال الأوروبي "إنهم يفعلون ذلك كثيرا، لحسن الحظ أنه ليس لديهم رياضات أخرى لأنهم كانوا ليشتكون أيضا من التحكيم في كرة اليد والهوكي...".