رياضة | الرجاء يخطف فوزًا قاتلًا من فاركو بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء يخطف فوزًا قاتلًا من فاركو بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الرجاء بقيادة طارق محجوب في افتتاح الجولة الـ 19 للمجموعه الثالثة من دوري القسم الثاني، على فريق فاركو بقيادة عبد الناصر محمد، بهدفين مقابل هدف، على ملعب مركز شباب مطروح.

ومثّل فريق الرجاء، خلال المباراة كلاً من : عمرو شعبان في حراسة المرمى، وأمير صابر وسعيد احمد وعلى حسين ومحمد حموده، واسلام الفولى وابراهيم رخا ومحمد يسرى وخالد لطفي، وائل فراج ومحمد حمبوزو، وفي البدلاء تواجد محمود كوكو وجون سيلا ومصطفى جميل وبلال جمال وهشام فتح الله وعزت جمال وايزاك اوساى.

بينما خاض فريق فاركو بتشكيل ضم شيكا في حراسة المرمى، وحماده جلال والعزب وهادي أنور وبحيرواى، واحمد أبو الخير وخيرى واحمد وقائى واحمد سعيد، وأحمد زغلول وانطونى، وفي البدلاء مصطفى ديدا، وأحمد حسين وكهرباء وصلاح خطاب وجابر كامل وحسن جمعه ومصطفى عبد الرسول.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الرجاء بهدف وائل فراج، في الدقيقة 10 من الشوط الأول، وتعادل أحمد زغلول لفاركو في الدقيقة 35 من الشوط الثاني.

ونجح اسلام الفولى في خطف هدف الفوز للرجاء في الدقيقة 96 بهدف قاتل.

الفوز رفع رصيد محاربي الصحراء إلى 33 نقطة، بالمركز الثاني، مؤقتاً، بينما تجمد رصيد فاركو عند 22 نقطة بالمركز التاسع.

وأدار اللقاء الحكم عبد العزيز السيد "زيزو" وعاونه أحمد لطفي مساعد أول

وأحمد شاهين مساعد ثاني، وعبيد السيد حكم مساعد رابع، وراقب المباراة صلاح الصافي من منطقة البحيرة.

الترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 34 نقطة

2- الرجاء 33 نقطة

3- طنطا 32 نقطة

4- المنصورة 32 نقطة

5- الأوليمبي 31 نقطة

6- البلدية 30 نقطة

7- أبو قير للأسمدة 30 نقطة

8- غزل المحلة 28 نقطة

9- فاركو 22 نقطة

10- كفر الشيخ 19 نقطة

11- الحمام 19 نقطة

12- الجزيره 15 نقطة

13- تلا 10 نقاط

14- سيدى سالم 7 نقاط