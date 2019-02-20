رياضة | مارسيلو يسير على خطى كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو يسير على خطى كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسير البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد الإسباني، على خطى زميله السابق في الملكي ولاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي، كريستيانو رونالدو، حيث يبدو أن أيام اللاعب البرازيلي مع الريال باتت قريبة على الانتهاء وذلك بعد الأخبار التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن مناقشته الرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحفة "الآس" فقد اجتمع مع خوسيه أنخيل سانشيز مدير عام النادي لمدة ساعة في الفالديبيباس مقر تدريبات الفريق وتحدث إليه مشيراً إلى أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب وضعه الحالي معرباً في الوقت نفسه عن مناقشة وضعه بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بهذه الطريقة يسير الظهير الأيسر البرازيلي على نفس النهج الذي قام به زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للخروج من النادي متجهاً إلى نادي يوفنتوس عندما التقى بالمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز وأخبره أنه غير سعيد داخل البيرنابيو.

وطالب مارسيلو خوسيه أنخيل منه أن يسهل عليه الخروج بشكل جيد كجائزة لما حققه للنادي وكان رد إدارة النادي أن قامت بخفض شرطه الجزائي من مليار يورو لتتم الصفقة مقابل 100 مليون يورو في الصيف الماضي والآن الجميع يترقب هل ستفعل إدارة الملكي مع مارسيلو نفس الشيء؟

وهناك علاقة صداقة رائعة تجمع بين اللاعبين مارسيلو وكريستيانو رونالدو ودائماً ما يتواصلان بالرغم أن أحدهم يعيش في مدريد والآخر في تورينو وفي الأسابيع الماضية نقل مارسيلو وضعه السيء الذي يعيشه داخل معقل البيرنابيو.

ويعرف مارسيلو بشكل جيد الطريقة التي اتبعها رونالدو في العام الماضي للرحيل ولذلك اجتماع مارسيلو مع خوسيه أنخيل سانشيز يبدو أنه يشير بكل وضوح إلى رحيل البرازيلي في الصيف المقبل.

ومن جانبها فإن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز لن تمانع في بيعه إلي ناد آخر بنهاية الموسم وذلك في حال ظل اللاعب ريغولين متفوقاً عليه في هذا المركز ومارسيلو لم يتحسن أداؤه بل وبدأت الإدارة بالاستعداد لرحيله منذ فترة ومهتمة جداً.

ويتابع النادي عن كثب اللاعب الإسباني جونيور فيربو ودفع شرطه الجزائي في عقده مع ريال بيتيس وذلك ليكون بديل مارسيلو في حالة رحيله في الصيف.

وعلى الرغم أن إدارة الريال لن تمانع في بيعه للأسباب المذكورة إلا أن فلورنتينو بيريز يبدو أنه لن يقبل بأي عرض للسماح برحيل لاعبه البرازيلي والذي يعتبر أفضل ظهير أيسر في العالم خلال المواسم الأخيرة.

جدير بالذكر أن جماهير ريال مدريد وجهت العديد من الانتقادات الكثيرة لمارسيلو بسبب انخفاض مستواه هذا الموسم خاصة على المستوى الدفاعي وزيادة وزنه مما جعله يجلس على مقاعد بدلاء الفريق بجوار المدرب سانتياغو سولاري الذي يفضل إشراك اللاعب ريغولين على حسابه.

وهذا ما جعل مارسيلو يعيش أسوأ أيامه مع النادي الأبيض وظهر هذا في تعليقه الغاضب على حساب إنستغرام على إحصائية نشرها أحد الحسابات غير الرسمية والتي توضح تراجع مستواه ورد مارسيلو قائلاً "أصبحت أنا المذنب في كل شيء!! فلنستمر".