رياضة | ريال مدريد يواصل تدريباته لمواجهة ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يواصل تدريباته لمواجهة ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرب لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء في سيوداد، وبدأت التحضيرات للمباراة ضد ليفانتي في إطار الجولة 25 من بطولة الليجا الإسبانية، التي ستقام على أرضية ملعب سيوداد دي فالنسيا يوم الأحد.

وشهدت تدريبات الميرنجي إجراء فرانشيسكو إيسكو جزءاً من الحصة التدريبية في حين يواصل ماركوس يورنتي برنامجه التأهيلي.

وصمم المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري وطاقمه الفني جلسة بدأت بعمل بدني متطلب على العشب، بعد ذلك أجرى اللاعبون تمارين الاستحواذ والضغط واختتموا المران بمباراة على مساحة صغيرة.