رياضة | انتهت القصة.. ريال مدريد يقرر بيع نجم الفريق في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهت القصة.. ريال مدريد يقرر بيع نجم الفريق في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشارت ماركا إلى أن بيل عاد إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، ولم يلعب منذ ذلك الحين ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد إلا في مباراتين فقط من أصل 7 مباريات.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يدرس منذ وقت طويل التخلص من بيل، ولكن هذا الموسم قد يكون حاسماً في هذه القضية، خاصة وأن اللاعب الويلزي طالما كان يطالب بأن تتم معاملته من الناحيتين المالية والرياضية كنجم كبير رغم مردوده الضعيف.
ورغم ذلك، لم يتمكن بيل من الحصول على ما كان يتطلع إليه خاصة من الناحية الرياضية، بسبب وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كانت نجوميته تطغى على جميع لاعبي ريال مدريد بما فيهم قائد منتخب ويلز.
وكاد بيل أن يغادر النادي "الملكي" بعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إلا أن قرار رونالدو المفاجئ بالرحيل أرجأ قرار النادي واللاعب في هذا الصدد.
وعقب رحيل رونالدو حصل بيل على دعم كبير من قبل إدارة النادي الملكي، وسنحت له فرصة قيادة ريال مدريد منفرداً بعد تخلصه من الظل الثقيل للنجم البرتغالي الذي رحل ليوفنتوس الإيطالي.
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