رياضة | بوجبا: حان وقت حصد البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا: حان وقت حصد البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال بوجبا في تصريحات صحفية: "كانت الهزيمة ضد باريس بعد ١١ مباراة بلا خسارة مؤلمة، لقد كان شعورًا سيئًا للغاية. لا نريد لذلك أن يتكرر".
وأضاف: "كل البطولات مهمة، نريد الفوز ببطولة. لم نفز بشيء الموسم الماضي وما زلت أتذكر ذلك، الآن نريد تحقيق بطولة هذا الموسم".
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