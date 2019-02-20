رياضة | أحمد سمير يسجل الهدف الأول لطلائع الجيش في شباك الزمالك (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد سمير يسجل الهدف الأول لطلائع الجيش في شباك الزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك الزمالك، في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ23 لبطولة الدوري. وقلص سمير النتيجة لتصبح 2-1 للزمالك.

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