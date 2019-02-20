رياضة | بوطيب يضيف الهدف الثاني للزمالك في شباك الطلائع (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوطيب يضيف الهدف الثاني للزمالك في شباك الطلائع (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح خالد بوطيب مهاجم الزمالك، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، في شباك طلائع الجيش، في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري وجاء هدف بوطيب في الدقيقة 29من عمر اللقاء.

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