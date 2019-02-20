اونلاين | كورة لايف.. مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر يوتيوب kora live اليوم في دور الـ16 دوري أبطال أوروبا

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مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف اون لاين، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، فيما تنطلق مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم مباشر في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي الإماراتية.

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