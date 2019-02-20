اونلاين | لايف كورة هاوس بث مباشر HD مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد لايف اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف كورة هاوس بث مباشر HD مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد لايف اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي مضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولم يعرف فريق يوفنتوس طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها فريق الروخي بلانكوس، وفي مقابل ذلك نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، كما سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

وينتظر فريق يوفنتوس أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق أتلتيكو مدريد، حيث يواجه فريق يوفنتوس في المباراة الأولى مضيفه فريق بولونيا في بطولة الدوري الإيطالي.

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق يوفنتوس مضيفه فريق نابولي في بطولة الدوري الإيطالي، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق يوفنتوس ضيفه فريق أودينيزي في بطولة الدوري الإيطالي أيضاً، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق يوفنتوس وبين ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق يوفنتوس في هذه المباراة على النحو التالي: فويتشيك تشيزني / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو / سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق أتلتيكو مدريد طعم الخسارة سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها فريق الروخي بلانكوس، وفي مقابل ذلك نجح فريق أتلتيكو مدريد في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق يوفنتوس مع مضيفه فريق أتلتيكو مدريد عبر قناة Bein Sports HD1 المشفرة بصوت كلاً من المعلق علي محمد علي وأيضاً المعلق محمد بركات، وذلك في تمام الساعة 22:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً في تمام الساعة 23:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.