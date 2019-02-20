اونلاين | بث مباشر| مباراة الأهلي والداخلية يوم الأربعاء 20-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مباراة الأهلي والداخلية يوم الأربعاء 20-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
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مباراه الاهلى والداخليه مباشر الانتقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والداخلية ضمن منافسات الدور الـ23 من الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء 20-2-2019، الساعة 8.00 مساء.
ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية، التي تقام على ملعب استاد بترو سبورت، على قنوات أوني سبورت ونايل سبورت.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.