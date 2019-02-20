اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث حي لايفHD

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ينقل لكم «الخليج 365» بثًا مباشرًا، لمباراة الأهلي نظيره الداخلية، في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 للدوري الممتاز.

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الأهلى يحتل المركز الثالث حالياً فى بطولة الدورى برصيد 42 نقطة من 19 مباراة خاضها، علماً بأن الأهلى سيكون له ثلاث مباريات مؤجلة فضلاً عن مباراة الداخلية المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، باستاد بتروسبورت فى الجولة الثالثة والعشرين للدورى

ويستضيف المارد الأحمر نظيره الداخلية، في تمام الثامنة مساء، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 للدوري الممتاز.

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فمنذ صعود فريق الداخلية إلى دوري الأضواء والشهرة، موسم 2011-2012، تقابل الفريقين في 12 مباراة، كان التفوق الكاسح فيها من نصيب الأحمر، بينما لم يعرف المنافس الفوز إلا في مناسبتين فقط.

وتحمل مواجهة الليلة رقم 13 بينهما، فهل يستطيع الأهلي استمرار تفوقه على الخصم، أما يكون للأخير رأيا أخرا.

8 فوز للأهلي.. و2 للداخلية:

يبدو أن رقم 2 أصبح بمثابة كلمة السر، في التفوق الكاسح للأحمر على الداخلية، حيث استطاع من خلالها تحقيق الفوز بهذه النتيجة 4 مرات من أصل 8 انتصارات، حقق الأهلي على الداخلية، الذي اكتفى بفوزين فقط، أما التعادل كان بينهما مرتين إيجابيا.

28 هدفا.. 22 للأهلي.. و6 للداخلية:

28 هدفا هي الحصيلة النهائية لمجموع الأهداف، التي عرف من خلالها مهاجمي كل فريق مرمى الأخر، بمعدل 22 هدف للأحمر و6 للداخلية.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: على معلول، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، جيرالدو، حسين الشحات، ناصر ماهر.

الهجوم: جونيور أجاي.

ويرصد لكم "الخليج 365"، البث المباشر لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز، بجميع الجودات من هنا :