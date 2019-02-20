اونلاين | koora live يلا شوت .. مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف بدون تقطيع يوتيوب البث الحي المباشر

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يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر يوتيوب، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في إطار ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، حيث يدخل يوفنتوس مواجهة الأتلتي بعد تصدّره للمجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة بعد تحقيقه لـ4 انتصارات مقابل تعرضه لهزيمتين، بينما جاء في المركز الثاني فريق مانشستر يونايتد والذي أوقعته القرعة ضد فريق باريس سان جيرمان في نفس الدور وجاء فريق فالنسيا في المركز الثالث وتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

أما فريق أتلتيكو مدريد فقد صعد إلى دور الـ16 من البطولة بعدما حلّ في المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بعد تحقيقه 4 انتصارات وتعادل وحيد مقابل تعرضه لهزيمة واحدة كانت أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني الذي احتل صدارة المجموعة بنفس الرصيد من النقاط ولكن الفريق الألماني تفوّق في المواجهات المباشر مع الفريق الإسباني، مباراة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، حيث تشهد المباراة مواجهة نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو لكتيبة سيميوني للمرة الرابعة في البطولة، وكان النجم البرتغالي هو السبب الرئيسي في إقصاء أتلتيكو مدريد من البطولة في كل مواجهة عندما كان لاعبًا للملكي.

توقيت مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

من المقرر أن يلتقي الفريقان في الأوقات التالية: 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، 10:00 مساءً بتوقيت الأردن، 10:00 مساءً بتوقيت سوريا، 10:00 مساءً بتوقيت لبنان، 10:00 مساءً بتوقيت العراق، 10:00 مساءً بتوقيت السودان، 11:00 مساءً بتوقيت اليمن، 10:00 مساءً بتوقيت ليبيا، 9:00 مساءً بتوقيت تونس، 9:00 مساءً بتوقيت الجزائر، 9:00 مساءً بتوقيت المغرب، 11:59 مساءً بتوقيت الإمارات، 11:00 مساءً بتوقيت البحرين، 11:59 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، 11:00 مساءً بتوقيت الكويت، 11:00 مساءً بتوقيت قطر، 8:00 مساءً بتوقيت موريتانيا، 11:00 مساءً بتوقيت جزر القمر، 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.