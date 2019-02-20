اونلاين | “يلا شوت يوفنتوس” مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر (ronaldo) كول كورة لايف تي في yalla shoot رابط الاسطورة

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بحث نادى يوفنتوس الإيطالى مساء اليوم الأربعاء عن كتابة التاريخ من جديد ببطولة دورى أبطال أوروبا عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلتيكو مدريد الإسبانى فى استكمال منافسات ذهاب دور الـ 16 من “الشامبيونزليج” فيما يستضيف فريق شالكة الألماني نظيره مانشستر سيتى الإنجليزى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم، وذلك على ملعب “فيلتينس ارينا”.

قمة لقاءات الليلة عندما يستضيف ملعب “واندا ميتروبوليتانو” فى تمام العاشرة لقاء أتلتيكو مدريد بنظيره يوفنتوس الباحث عن اللقب بعدما دعم صفوفه فى الميركاتو الصيفى الماضى بعدد من نجوم الكرة على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للبطولة.

يبحث نادي يوفنتوس بقيادة ماسيمليانو أليجري المدير الفني للفريق عن الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية في العاصمة الإسبانية مدريد لتسهيل المهمة فى مدينة “تورينو” عندما تستضيف لقاء الإياب فى 13 مارس القادم على ملعب “أليانز ستاديوم”.

يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أيامًا رائعة مع يوفنتوس منذ شد الرحال إلى تورينو مطلع الموسم الجاري حيث يحتل صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 19 هدفًا .

ويأمل سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني في استغلال الأرض والجماهير وانتزاعه وصافة الدورى من ريال مدريد بعد الانتصار على رايو فاليكانو فى الجولة الأخيرة على أمل الفوز بنتيجة كبيرة لتسهيل مباراة الإياب حيث لم يهزم على ملعبه منذ انطلاق البطولة “التشامبيونزليج” وأسند”اليويفا” المباراة إلى الحكم الألمانى فيليكس زواير صاحب الـ31 عاما.