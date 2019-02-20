اونلاين | رابط سريع On sport live بث مباشر مباراة الأهلي والداخلية فى الدورى المصري اليوم الاربعاء 20-2-2019 (كورة اون لاين)

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الأهلي والداخلية بث مباشر تابع لايف وحيل فريق الداخلية في المركز الرابع عشر بالترتيب برصيد 22 نقطة من الفوز في 4 لقاءات والتعادل في 10 الأهلي والداخلية بث مباشر اتش دي كورة وخسارة 8 مباريات حتى الأن، يذكر أن الداخلية قد تعادل إيجابيا مع الجونة في لقاء الجولة الماضية بنتيجة 2-2 .

الأهلي والداخلية بث مباشر اتش دي كورة الأهلي والداخلية بث مباشر الإمبراطورية والجدير بالذكر أن لقاء الدور الأول والذى أقيم بالأسبوع السادس بين الفريقين قد انتهى بالتعادل الإيجابيى 2-2 .

موعد مباراة الأهلى والداخلية

الأهلي والداخلية بث مباشر الامبراطورية تبدأ مباراة الأهلى والداخلية في الأسبوع الثالث والعشرون من الدورى يوم الأربعاء 20/2/2019، وتنطلق الكباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة بتوقيت السعودية الدولى، الأهلي والداخلية بث مباشر اتش دي كورة وفي الساعة السادسة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

بث مباشر مباراة الأهلي والداخلية

الأهلي والداخلية بث مباشر كورة ستار يستضيف النادى الأهلى منافسه فريق الداخلية في لقاء الجولة ال23 بالدوري، الأهلي والداخلية بث مباشر اتش دي كورة ويأمل الشياطين الحمر في تحقيق انتصاره السابع على التوالى البحث عن المزيد من الانتصارات، كما يسعى الفريق في خطف فوز جديد يتقدم به نحو وصافة الدورى والاستمرار نحو الصدارة المفقودة وتقليل الفارق بينه وبين المتصدر، الأهلي والداخلية بث مباشر اتش دي كورة ويطمح لاعبى الفريق الأحمر في تقديم مستوى فنى وبدنى رائع ومصالحة الجماهير بعد كمية الأهداف والفرص الضائعة في اللقاءات السابقة.

رابط بث مباشر مباراة الأهلي والداخلية

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الأهلي والداخلية بث مباشر كورة ستار ويحتل الأهلى المركز الثالث في الدورى برصيد 42 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة أمام الزمالك والإسماعيلى والمصرى، حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 3 مثلهم، الأهلي والداخلية بث مباشر تابع لايف كان أخر فوز له على فريق الإنتاج الحربى بنتيجة 1-0 الأهلي والداخلية بث مباشر اتش دي كورة في مباراة الفرص الضائعة.

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