اونلاين | مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس بث مباشر yalla shoot يلا شوت بث الاسطورة مباشر بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس بث مباشر yalla shoot يلا شوت بث الاسطورة مباشر بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية حول العالم إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاشرة مساء اليوم الأربعاء من اجل مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد والتي ستقام في إطار مواجهات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، ويقدم موقعنا يلا لايف خدمة بث مباشر مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء والتي ستكون في غاية الصعوبة على الفريقين حيث سيقاتل كل منهما من أجل تحقيق الفوز لتسهيل مهمته في مباراة العودة والتي ستكون يوم 12 مارس المقبل على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) في إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد اليوم في دوري الأبطال ستقام مواجهة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر ، 11 مساءً بتوقيت السعودية ، 12 مساءً بتوقيت الإمارات مشاهدة ماتش يوفنتوس وأتلتيكو مدريد اليوم يوتيوب hd بث مباشر حي لايف وتأتي قناة beIN SPORTS HD 1 علي رأس القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس اليوم ضد أتلتيكو مدريد وكلفت قنوات بي إن سبورت المعلقين الرياضيين علي محمد علي ومحمد بركات بالتعليق على المباراة ويقود اللقاء الحكم كونيت شاكير ويساعده الثنائي باهاتين دوران وطارق أنجون في وجود الحكم الرابع هاليس أوزكاهيا.

يدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني الكبير ماسيمليانو أليجري بأمل الخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه من أجل تسهيل مهمته في لقاء العودة الذي سيكون في إيطاليا ، رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء بث مباشر ، وكان فريق يوفنتوس قد تأهل إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله صدارة المجموعة الرابعة في دور المجموعات برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات وهزيمتين ولم يحقق أي تعادل ويتسلم فريق السيدة العجوز بالنجم الكبير كريستيانو رونالدو والذي تعول الجماهير عليه كثيرًا هذا الموسم في تحقيق لقب دورري الأبطال واستعادة السيطرة على القارة الأوروبية من جديد.

وعلى الجانب الاخر يخوض فريق أتلتيكو مدريد مواجهة اليوم ضد بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس تحت قيادة المدير الفني المخضرم دييجو سيميوني بشعار لا بديل عن الفوز حيث تقام المباراة على ملعبه ووسط جمهوره بث مباشر مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الأن في دوري الأبطال هجمة مرتدة ، وكان فريق أتلتيكو مدريد قد تأهل إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال على حساب المجموعة الأولى بدور المجموعات بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف فقد عن بروسيا دورتموند الألماني والذي تربع على دارة المجموعة بنفس رصيد النقاط.