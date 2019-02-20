اونلاين | لايف الزمالك وطلائع الجيش رابط يلا شوت الجديد كورة أون لاين لايف مباراة الزمالك في الدوري

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لايف الزمالك وطلائع الجيش رابط يلا شوت الجديد كورة أون لاين لايف مباراة الزمالك في الدوري

بعد قليل ننقل لكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش مشاهدة بدون تقطيع بث مباشر عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" اليوم الاربعاء 20-12-2019.

لايف الزمالك وطلائع الجيش رابط يلا شوت الجديد كورة أون لاين لايف مباراة الزمالك في الدوري

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش:

يدخل الزمالك لقاء اليوم بهدف البحث عن الفوز في لقاء صعب ومعقد أمام طلائع الجيش، لكن أبناء البيت الأبيض لا يفكرون سوي في الفوز من أجل مواصلة التربع على صدارة ترتيب جدول بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

لايف الزمالك وطلائع الجيش رابط يلا شوت الجديد كورة أون لاين لايف مباراة الزمالك في الدوري

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش:

تنتطلق مباراة طلائع الجيش والزمالك في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة السادسة والنصف ب توقيت المملكة العربية السعودية ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والتي سيتم نقلها عبر قناة أون سبورت ON sPORT والنيل للرياضة بث حصري ومباشر اليوم.

لايف الزمالك وطلائع الجيش رابط يلا شوت الجديد كورة أون لاين لايف مباراة الزمالك في الدوري