انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر قد تواجه البرازيل استعداداً لـ "كوبا أمريكا 2019" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 06:47 مساءً - أكد مدرب منتخب قطر لكرة القدم، الإسباني فيليكس سانشيز، أن "العنابي" يخطط للوصول إلى أعلى مستوى من خلال مواجهة منتخبات عملاقة، قبل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2019، التي تحتضنها البرازيل، ما بين 14 يونيو و7 يوليو المقبلين.

وقال سانشيز، الأربعاء، على هامش احتفالية بالتتويج بكأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخ الكرة القطرية: إنه "متشوق للغاية للمشاركة في كوبا أمريكا"، واصفاً إياها بـ"البطولة الكبرى والكأس العظيمة".

وأشار إلى أنها ستكون بطولة هامة للغاية للاعبين من أجل "اكتساب الخبرة استعداداً لمونديال 2022"، الذي تحتضنه الدولة الخليجية لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف أن "الأدعم" سيخوض مباراتين وديتين، قبل انطلاق البطولة القارية الأقدم على مستوى المنتخبات في العالم، مستعرضاً بعض المنافسين المحتملين اللاتينيين، مثل البرازيل والأوروغواي والأرجنتين.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" قد وجَّه دعوةً لـ"العنابي" القطري، في أبريل 2018، حيث تتدرج البطولة في إطار استعداد "العنابي" للمشاركة في النسخة المونديالية المقبلة التي تستضيفها قطر، شتاء عام 2022.

وأوقعت القرعة، التي سُحبت أواخر يناير المنصرم، "أبطال آسيا" في المجموعة الثانية "الحديدية"، إلى جانب منتخبات الأرجنتين وكولومبيا والباراغواي.

ويبدأ "الأدعم" مشواره في كوبا أمريكا بلقاء الباراغواي في الـ16 من يونيو، ثم مواجهة كولومبيا في الـ19 من الشهر نفسه، على أن يختتم لقاءاته أمام الأرجنتين في الـ23 من ذات الشهر.

وبحسب لوائح البطولة، يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين حلا في المركز الثالث في دور المجموعات، وذلك لإكمال مواجهات دور الثمانية.

ويستحوذ منتخب الأوروغواي على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كوبا أمريكا برصيد 15 لقباً، يليه المنتخب الأرجنتيني بلقب أقل، ثم البرازيل بثمانية ألقاب، وذلك على مدار 45 نسخة سابقة.