انت الان تتابع تعليمات فنية من جروس للاعبي الزمالك قبل مواجهة الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م
عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية مع لاعبي الفريق قبل التوجه إلى استاد الجيش بالسويس استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، وقام جروس خلال الجلسة الفنية بمنح اللاعبين التعليمات اللازمة قبل المباراة لتطبيقها خلال الـ90 دقيقة في المباراة، التي ستجمع بين الفارس الأبيض والفريق العسكري، لتحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الفريق ببطولة الدوري واقتناص الـ3 نقاط ليصل الفريق للنقطة 54، كما منح جروس بعض التعليمات لمدافعي الفريق في ظل غياب محمود علاء للإصابة.
ويحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019). ويقود المباراة تحكيميًا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عضو مجلس الجبلاية
ويحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019).
ويقود المباراة تحكيميًا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عضو مجلس الجبلاية عصام عبد الفتاح، الحكم الدولي محمد معروف، حكم ساحة، بينما سيعاونه الثنائي أحمد حسام وأحمد نوفل، بينما سيكون محمود رشدي حكما رابعًا، وكل من طارق سامي وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.
ويتصدر فريق نادي الزمالك لجدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام الأهلي والإسماعيلي بسبب انشغال الفارس الأبيض في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
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