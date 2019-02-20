الان تتابع 206 أشواط في افتتاحية سباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:
انطلقت اليوم فعاليات الأشواط الافتتاحية بعدد (206) أشواط في مهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن من أصل ( 458) شوطا، والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض بمنافسة مثيرة من الشعارات السعودية والخليجية التي ترفع جاهزيتها استعداداً لختاميات المهرجان.
ودشنت اليوم أشواط الحقايق باكورة أشواط المهرجان من مسافة 4 كيلو على فترتين صباحية ومسائية, وجاءت الفترة الصباحية بإنطلاق (12) شوطاً بكار و ( 8 ) قعدان بينما سجلت الفترة المسائية 20 شوطا, فيما ستنطلق غداً الخميس أشواط الحقايق بكار وقعدان بواقع (40) شوطا على فترتين صباحية ومسائية.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي والمشرف على سباقات الهجن عبدالله بن سعيد المري أن مراكيض الهجن تمت في ميدان الخمسة كيلو مترات الجديد الذي تم الانتهاء منه أمس الأول, مشيراً إلى أن الأشواط انطلقت بسلاسة ولم يتم تسجيل أي أخطاء في الانطلاقات.
وقال: “وضعنا إمكانياتنا مع الاتحاد السعودي للهجن الذي يشرف على التسجيل والأمور الفنية المختصة بسباقات الهجن لإظهار المهرجان بالشكل الذي يطمح له محبو هذه الرياضة العريقة”, متمنياً التوفيق لجميع المشاركين من داخل المملكة وخارجها.
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