شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بوطيب يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني فى شباك الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز المغربى بوطيب تقدم الزمالك بالهدف الثانى أمام طلائع الجيش فى الدقيقة 31 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز، لتصبح النتيجة تقدم الفريق الأبيض بثنائية نظيفة، حيث سبق وسجل أوباما هدف المبادرة فى الدقيقة 25.

يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الأول بجدول الدورى برصيد 51 نقطة فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى سامى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

بينما بدأ طلائع الجيش بتشكيل يضم كلاً من:" محمد بسام فى حراسة المرمى، عاصم صلاح وأحمد سامي وخالد سطوحي وإسلام سرى فى حراسة المرمى، ريتشارد وأحمد سمير وكريم طارق ومحمد رزق وإسلام جمال فى خط الوسط، أحمد جعفر فى خط الهجوم".