شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول ربع ساعة بين الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل السلبى فى المباراة المُقامة بينهما حالياً على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز، يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الأول بجدول الدورى برصيد 51 نقطة فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

بينما بدأ طلائع الجيش بتشكيل يضم كلاً من:" محمد بسام فى حراسة المرمى، عاصم صلاح وأحمد سامي وخالد سطوحي وإسلام سرى فى حراسة المرمى، ريتشارد وأحمد سمير وكريم طارق ومحمد رزق وإسلام جمال فى خط الوسط، أحمد جعفر فى خط الهجوم".

بدأ اللقاء سريعاً بين الفريقين وجاء التهديد على مرمى الزمالك من كرة طولية وصلت إلى أحمد سمير الذى مررها لإسلام جمال الذى سددها وسقط على أرضية الملعب لتصل إلى جنش حارس الزمالك بسهولة ورد الفريق الأبيض بهجمة منظمة وصلت إلى ساسى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع الطلائع بنجاح.

فى الدقيقة 6، مرر عبد الله جمعة كرة عرضية خطيرة ولمسها كهربا لتصل إلى أوباما داخل الست ياردات ولكن صوبها أوباما بطريقة غير متقنة لتمر أعلى من مرمى طلائع الجيش فيما رد الطلائع من خلال هجمات من الجهة اليسرى لكن دون خطورة على مرمى الزمالك واستعاد الأبيض السيطرة وباغت كهربا بتسديدة فى الدقيقة 12 ولكن تصدى لها محمد بسام بسهولة، فى الدقيقة 13 أشهر الحكم محمد معروف، إنذار أصفر لإسلام سرى الظهير الأيمن للطلائع بعد تدخله القوى مع عبد الله جمعة وفى الدقيقة 15 مرر أوباما كرة رائعة إلى إبراهيم حسن داخل منطقة الجزاء ليسددها الأخير فى الشباك الخارجية للطلائع.