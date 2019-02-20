«سليمان» و«عاشور» يستكملان برنامجهما التأهيلي

يستكمل وليد سليمان وحسام عاشور، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجهما العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها الثنائي.

ويعاني وليد سليمان من الإصابة في الركبة التي تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في حين يعاني حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق من الإصابة في منشأ العضلة الأمامية، وتعرض لها في الشوط الأول من مباراة انبي في الدوري والتي حسمها الأهلي بهدف نظيف سجله حمدي فتحي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء اليوم الأربعاء في الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الممتاز.

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