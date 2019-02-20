شكرا لقرائتكم اختبار طبي لأحمد سامي في الملعب قبل مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع أحمد سامي مدافع فريق طلائع الجيش لاختبار طبي قبل مباراة الفريق أمام الزمالك، المقرر لها مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز.

وقرر البلجيكي لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش، إخضاع أحمد سامى لاختبار طبى قبل مباراة الزمالك لتحديد موقفه من المشاركة في اللقاء من عدمه بسبب شكواه من إصابة.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 51 نقطة فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 25 نقطة.