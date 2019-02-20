شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش.. بوطيب يقود الهجوم وعبد الغني يجاور الونش بالدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش ، والتي ستنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم ضمن مواجهات الجولة الـ 23 ، على ملعب الجيش بالسويس . وضم تشكيل الزمالك في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم “جنش” في خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما – ابراهيم حسن في خط الهجوم : خالد بو طيب ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد حارس مرمي – احمد زيزو – محمد عبد السلام – ايمن حفني – عمر السعيد – حميد احداد – محمود عبد العزيز

فيما، استبعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، الثنائى بهاء مجدى ومحمد حسن من قائمة مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها الخامسة والنصف من مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، فى إطار الجولة الـ23 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

كان فريق الزمالك قد وصل إلى استاد الجيش بالسويس استعدادا لخوض مباراة الطلائع وحرص لاعبى الفريق الأبيض والجهاز الفني على النزول لأرضية الملعب بعد وصول الفريق إلى الاستاد حيث قام اللاعبون بالمشي على أرضية الملعب لاستكشافها خاصة وأن الفريق لم يخض التدريب على ملعب المباراة.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 51 نقطة فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 25 نقطة.