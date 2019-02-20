شكرا لقرائتكم تريزيجيه عن إمكانية انتقاله إلي جالطة سراي: إن شاء الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تركية، أن جماهير جالطة سراي طالبت النجم المصري محمود تريزيجيه المحترف ضمن صفوف قاسم باشا بالانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت صحيفة "hurriyet"، أن العديد من جماهير جالطة سراي استوقفت محمود تريزيجيه خلال زيارته لإحدى المراكز التجارية في تركيا واستفسرت منه حول إمكانية إنتقاله لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة أن محمود تريزيجيه ألمح إلى إمكانية إرتداءه لقميص جالطة سراي بداية من الموسم القادم، بعدما أجاب على إستفسارات جماهير جالطة سراي قائلاً، "إن شاء الله".

ويواصل تريزيجيه التألق فى الدورى التركي للموسم الثاي على التوالي حيث تم اختياره في التشكيلة المثالية للجولة الـ 22 بمسابقة الدوري التركي، بعدما سجل هدفاً رائعاً في خسارة قاسم باشا ضد جالطة سراي بنتيجة 1 – 4.

ورفع تريزيجيه رصيده من الأهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى التركى إلى 6 أهداف، علماً بأن النجم المصرى سجل أول أهدافه منذ 11 نوفمبر الماضى عندما زار شباك بورصا سبور.

وحقق محمود تريزيجيه 3 أرقام مميزة خلال مشاركته فى مباراة فريقه أمام جالطة سراى، حيث كان أكثر اللاعبين تسديداً على المرمى فى المباراة بواقع 7 تسديدات، وكان الأكثر مهارة بـ4 مراوغات، كما حصل على 7.8 – 10 كأفضل لاعب فى قاسم باشا.