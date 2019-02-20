شكرا لقرائتكم فوساتي يبعد عبد الشافي عن مواجهة الأهلي ضد الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل الاهلي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد عبد الشافي ضيفاً على الفتح في الخامسة والربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن خورخي فوساتي المدير الفني لنادي الاهلي السعودي يعتزم إراحة محمد عبد الشافي في مباراة اليوم والاعتماد على حسين عبد الغني، الظهير الأيسر، في التشكيلة الأساسية أمام الفتح بدلًا من اللاعب المصري.

وشارك محمد عبد الشافي فى جميع مباريات الاهلي بالنسخة الحالية من مسابقة الدوري السعودي صنع خلالها هدفاً وحيداً كما شارك في ثلاث مباريات ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بجانب مباريات البطولة العربية.

ويحتل الاهلي المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق 13 نقطة كاملة، بينما يحتل الفتح المركز السابع برصيد 28 نقطة.