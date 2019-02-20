شكرا لقرائتكم مالك مانشستر سيتي يستحوذ على نادي درجة ثانية في الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت مجموعة سيتي لكرة القدم، المالكة لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الأربعاء أنها استحوذت على حصة بنادي الدرجة الثانية الصيني سيشوان جيونو.

وذكرت المجموعة أنها أبرمت صفقة الشراء بمشاركة شركة "أبتيك"، الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وصندوق "تشاينا سبورتس كابيتال"، المعني بالفرص الاستثمارية في قطاعات التسويق والابتكار الرياضي في الصين.

وقال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم "نثق بقوة في مستقبل كرة القدم في الصين، نؤكد التزامنا طويل الأجل بتطوير نادي سيشوان جيونو ودعم المواهب الكروية في الصين على حد سواء.

وتمتلك مجموعة سيتي أيضا ناديي نيويورك سيتي الأمريكي وملبورن سيتي الأسترالي ، كما تمتد استثماراتها أيضا إلى يوكوهاما مارينوس الياباني وأتلتيكو توريك الأوروغوياني وجيرونا الإسباني.