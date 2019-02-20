شكرا لقرائتكم كلوب: بايرن لعب بأسلوب غير مألوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي خيبة أمل إزاء إهدار عدد من الفرص التهديفية في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع بايرن ميونخ الألماني الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الفريق لا يزال يمكنه الانطلاق من التعادل.

وقال كلوب عقب المباراة: لم تكن النتيجة أو المباراة التي حلمنا بها. فلم تحمل العديد من الأحداث لكنها كانت صعبة على الطرفين، إذا تحلى بايرن ميونخ بثقة أكبر، لربما أتاح لنا ذلك مزيدا من المساحات... لقد شاهدتم مدى احترام كل فريق لمستوى الفريق الآخر.

وأوضح: شهدت المباراة العديد من المواقف التي لم أشاهدها في مباريات بايرن ميونخ، مثل تمسك المدافعين بالبقاء في مراكزهم وكيفية مساهمة نابري في حالة الدفاع بلاعبين اثنين ضد لاعب واحد.

وتابع : شهدت المباراة احتراما كبيرا للمنافس وهو ما جعل الأمور غير مريحة. لكننا صنعنا الفرص في الشوط الأول، وكاد ساديو ماني أن يسجل... الشوط الأول كان على ما يرام، فقد صنعنا الفرص. ولكن في الشوط الثاني لم يصنع أحد المزيد من الفرص.